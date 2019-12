Marijuana vera in un negozio di cannabis light, arrestato il titolare

Nella serata di martedì i carabinieri della Stazione di Riccione hanno arrestato un 55enne della Perla Verde, titolare di un negozio di cannabis light, trovato in possesso di stupefacente vero. A inchiodare l'uomo è stato il via vai nello shop di giovani, tutti conosciuti dai militari dell'Arma come assuntori e che non si sarebbero mai accontentati della versione con una percentuale di Thc così bassa. E' quindi scattato il blitz con i carabinieri che hanno perquisito il negozio trovando,nel retrobottega, 610 grammi dello stupefacente già condezionati in dosi e pronti per lo spaccio oltre a tutto il materiale per il confezionamento e 800 euro ritenuti il provento delle precedenti cessioni. La scoperta ha fatto scattare le manette ai polsi del 55enne, arrestato per detenzione ai fini di spaccio, che sarà processato per direttissima mercoledì mattina.