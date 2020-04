Mascherine e gazebo distanziati, Piacere Spiaggia Rimini presenta l'estate 2020

Lo slogan “ce la faremo” è stato cantato all’unisono da tutta la penisola italiana con la stessa speranza; a Rimini, però, che già una volta ha dato prova di poter rinascere dalle proprie ceneri, la speranza ha già ceduto il passo alla determinazione. Lo sa bene chi lavora per il balneare, Reduce di trasformazioni interne, la nuova Piacere Spiaggia Rimini 2020 ha cambiato vestito e si mette in prima linea per la ripartenza per ripresentarsi al territorio. Cambiata la struttura interna, la squadra dell’operativo rimane la stessa, e alla rivoluzione dovuta all’emergenza sanitaria si accompagnano le nuove prospettive del progetto, che vedrà nei prossimi anni l’espansione delle attività sulla costa romagnola, nuovi eventi, nuove iniziative e nuove partnership. Il progetto della stagione 2020 non si ridimensiona davanti alle avversità ma si adatta ai cambiamenti che queste porteranno, in maniera inevitabile. È con l’idea del “sorriso” che la nuova Piacere Spiaggia Rimini 2020 dà il via alla campagna #InSpiaggiaColSorriso, un insieme di azioni e di comunicazioni che include misure di contenimento e campagne di sensibilizzazione perché la spiaggia di Rimini si riconfermi, anche quest’estate, quella che è sempre stata – come recita il payoff: “sicura, ospitale, col sorriso. Da sempre.” Il progetto, sviluppato con il supporto e l’endorsement delle aziende partner della spiaggia, ruota intorno a due principi cardine: quello della sicurezza e quello dell’accoglienza.

Sarà importantissima la comunicazione in senso ampio, che seguirà diverse direttrici e passerà diversi messaggi: la responsabilizzazione e il buonsenso di tutti (operatori e ospiti) saranno i fattori discriminanti della ripresa nella fantomatica “fase 2”; la rassicurazione vitale che la spiaggia di Rimini rimane la casa di chi la sceglie per le proprie vacanze - sicura, sanificata e affidabile per tutti. Il progetto contiene una serie di idee, di spunti e di proposte che possono essere messe in piano nel dialogo con il litorale; è un invito, un suggerimento che Piacere Spiaggia Rimini 2020, come ufficio che lavora al servizio della costa riminese, rivolge a tutta la categoria per uscire quanto prima dalla fase di stallo - dal coordinamento delle misure di distanziamento sociale, vitale per la rinascita come sottolineato dal governo, al servizio delivery sotto l’ombrellone, fino alla fornitura di dispositivi di protezione individuali per operatori ed ospiti, Piacere Spiaggia Rimini 2020 immagina un’estate all’insegna della sicurezza e del sorriso, forte degli effetti benefici dell’aria di mare e delle enormi possibilità che l’arenile riminese, con le sue dimensioni, ha a disposizione.

L’operativo ha ricalibrato gli eventi, cuore pulsante della serie di iniziative #InSpiaggiaColSorriso, attrezzandosi per una “rivisitazione” delle sue kermesse più celebri in formato chiringuito e itinerante. Al netto dei cambiamenti interni, la mano che ha disegnato le manifestazioni più amate della spiaggia rimane la stessa. Nella visione di Piacere Spiaggia Rimini 2020, “Un Mare di Vino” prenderà vita in tour, in diversi chiringuiti, con le degustazioni delle cantine riminesi direttamente ai tavoli distanziati tra loro e nel sottofondo l’immancabile musica dal vivo, sempre a distanza di sicurezza. Lo stesso formato può essere adattato ad “Un Mare di Fuoco”. Insomma, i grandi eventi arriveranno in un’edizione speciale, quasi one-to-one, ridotta ma sempre emozionante. E d’altra parte non si potrà dire di no neanche all’aperitivo. Piacere Spiaggia Rimini propone l’aperitivo al chiringuito in una nuova versione “distanziata”: una serie ristretta di tavoli con ombrelloni nelle prossimità del chioschetto a riva; servizio rigorosamente al tavolo; intrattenimento musicale live a distanza, su palchetti appositamente adibiti; un momento di condivisione e relax, un incontro tranquillo, che unisce anche da separati i bagnanti, dalle 19:00 fino alle 24:00.

“Le idee ci sono, la caparbietà non manca e il duro lavoro non spaventa – commenta il fautore del progetto, Primo Olivieri. “La fase 2 inizierà a breve e si attendono indicazioni dall’alto, ma nel frattempo: Piacere Spiaggia Rimini 2020 c’è, vuole fare la sua parte ed è pronta a ripartire, col suo nuovo assetto, trascinando con sé, nella sua risolutezza, tutto il settore del balneare”.