Mascherine gratuite, ecco la mappa della distribuzione

Sono oltre 80, tra supermercati, pubblici esercizi e farmacie, i centri di distribuzione nel comune di Rimini delle mascherine gratuite. Sono circa 150mila i dispositivi di protezione messi a disposizione dalla Regione. Inizia dagli anziani over 65 e dalle persone con maggiori fragilità la distribuzione porta a porta gratuita delle mascherine che nella mattinata di ieri sono giunte a Rimini dalla Regione Emilia Romagna attraverso la rete della Protezione civile regionale. E’ questa la scelta prioritaria del Comune di Rimini che ha fatto proprie le linee guida indicate dalla Regione proprio per la gestione e distribuzione di mascherine facciali ai cittadini scegliendo rapidità, solidarietà e sicurezza. Un’operazione complessa sia nei numeri – sono due milioni le mascherine distribuite con questo primo invio dalla Regione, 152.000 nella provincia di Rimini, 67.000 circa nel comune capoluogo – che nelle modalità, da quelle pratiche come raggiungere i più deboli o evitare momenti di assembramento, a quelle organizzative, per il coinvolgimento del tessuto commerciale della città e della rete dell’intero mondo del volontariato già sottoposto da oltre un mese ad un impegno gravoso e incessante, a quelle igienico – sanitarie.

Le mascherine chirurgiche giunte a Rimini, infatti, per poter essere distribuite singolarmente devono essere spacchettate dalle confezioni originali – in genere da 50 pezzi – per poi essere nuovamente imbustate garantendo tutti i crismi igienico – sanitari. Un impegno gravoso che da subito ha visto l’impegno di alcune realtà imprenditoriali importanti del settore ma che richiede del tempo oltre che del lavoro. E’ un sistema misto quello che il Comune di Rimini ha adottato per la distribuzione per garantire al contempo solidarietà, rapidità, capillarità nonché il rispetto di tutte le normative igienico – sanitarie e di sicurezza necessarie. Nel corso della giornata le prime confezioni di mascherine singole pronte per la consegna saranno destinate in via prioritaria alla distribuzione porta a porta per i circa 8600 riminesi over 65 che vivono soli. La distribuzione curata direttamente dai volontari avverrà, sulla base degli elenchi estratti dagli archivi anagrafici con indirizzi e ordinati per civici in ciascuna via e per vie contigue nei vari quartieri per rendere efficiente la distribuzione, mettendo la mascherina nella buchetta delle lettere dopo aver suonato il campanello e mai entrando nelle abitazioni.

A questa prima priorità solidale verso gli anziani che partirà in giornata, farà seguito nei prossimi giorni la distribuzione programmata – così come prevedono le linee guida regionali per le realtà urbane più importanti anagraficamente come i capoluoghi (es. Bologna) – davanti ai luoghi di rifornimento alimentare come gli esercizi della grande e media distribuzione e botteghe di quartiere, o sanitari, come all’interno delle farmacie aderenti, che per loro natura hanno continuato ad essere i luoghi di riferimento in tutto il periodo d’attuazione delle misure emergenziali

contro il Covid-19 e continueranno, proprio per questa funzione, a continuare a esserlo. Sono circa 50 gli esercizi commerciali davanti a cui verranno creati i punti di distribuzione gratuita delle mascherine presidiati dai volontari, a cui si affiancano 38 farmacie riminesi, una rete distribuita omogeneamente sul territorio così da essere più capillarmente possibile nei pressi o vicinanze delle abitazioni dei riminesi. In tutti questi luoghi si è scelto di iniziare la distribuzione in maniera simultanea quasi certamente dal pomeriggio di venerdì e contando nella giornata di sabato di terminare la distribuzione gratuita di questo primo lotto di circa 70.000 mascherine chirurgiche in soli tre giorni lavorativi prima di Pasqua. Un impegno gravoso e importante che potrà essere portato felicemente a compimento grazie all’impegno di tutta la rete del volontariato riminese. Al gruppo di volontari locale della protezione civile, infatti, che continueranno specie sul fronte del Pronto Farmaco con Croce rossa, si sono associati per questo compito circa 60 volontari della

Protezione civile provinciale a cui si sono aggiunti oltre 20 capi Scout Agesci e i volontari dell’associazione Team Bota.

“Per la distribuzione delle 67.000 mascherine ricevute dalla Regione Emilia Romagna per i cittadini del Comune di Rimini – è il commento dell’Amministrazione comunale – la scelta è stata quella di partire dalle persone più fragili per poi procedere, seguendo le modalità indicate nelle linee guida regionali e che in generale i comuni di medie e grandi dimensioni per ragioni di rapidità ed efficienza si sono organizzati in modo analogo al nostro, alla distribuzione in corrispondenza dei punti dove la gente si reca per fare le spese usuali e attraverso le farmacie garantendo una maggior rapidità nella consegna. Per questo raccomandiamo a tutti di fare in modo che queste mascherine possano essere consegnate a chi prioritariamente ne ha bisogno e a chi non potrebbe acquistare una mascherina in autonomia, considerando che nell’ultima settimana molti punti vendita, fra farmacie e anche supermercati di media/grande distribuzione sono riusciti ad approvvigionarsi di mascherine, dopo una fase in cui vi sono state generali difficoltà, e quindi per molti c’è stata possibilità di acquistarle. Per questo chiediamo a tutti il massimo impegno per fare arrivare queste mascherine a chi non ne ha.”

L'ELENCO DEI PUNTI DI DISTRIBUZIONE

Conad, Via Giaime Pintor, 7

Conad, Via Bidente, 1

Conad, Via Euterpe, 3

Conad City Marecchiese, Via Marecchiese, 262

Superstore Conad La Fonte, Via Missirini Libero, 1

Conad Euromarket - Mercato Coperto, Via Castelfidardo, 15

Conad Tiberio, Via Tiberio, 32

Ipermercato Conad Le Befane, Via Caduti Di Nassiriya, 20

Sapori & Dintorni Conad, Viale Amerigo Vespucci, 131

Conad City, Viale Tripoli, 178

Conad City, Via Dario Campana, 4

Conad City, Viale Alfredo Cappellini , 1

Conad Superstore Il Lago, Via Della Fiera, 50

Conad Rimini Centro, Via Serpieri Alessandro , 12

Coop, Viale Guglielmo Marconi, 45

Coop, Via Giovanni Maria Giuliani,

Coop, Via Xxiii Settembre 1845, 128

Coop, Via Marecchiese, 91

Coop, Piazzetta Carlo Soldati , 2

Coop Centro Commerciale I Malatesta, Via Emilia, 150

Despar, Viale Parigi, 10

Despar Market, Via Giuseppe Parini , 2

Despar, Via Covignano, 117

In's Mercato, ,

In's Mercato, Viale 23 Settembre 1845, 85

In's Mercato, Via Orsoleto, 85

In's Mercato, Via Flaminia, 92

Eurospin , Statale Adriatica, 335

Lidl, Via Tristano E Isotta, 10

Lidl, Via Flaminia, 387

Crai, Via Cattaneo, 9

Crai, Via Dario Campana,

A&O , Via Montescudo, 347

A&O , Via Dario Campana , 93

A&O , Via Porto Palos, 94

A&O, Via San Salvador, 46

A&O , Viale Trieste, 34

Ma.Re. , Viale Rimembranze , 45

Md Discount, Viale Della Repubblica,

Ferramenta Croatti , Via Siracusa , 51

Panificio Arlotti , Via Dei Martiri, 57

Posta 555 (Corpolò), Via Marecchiese , 555

Penny, Via Circonvallazione Nuova, 22

Tutto Per L’agricoltura , Via San Salvatore, 22

Antico Forno E Pasticceria Urbinati, Via Emilia, 320

Forno Urbinati , Via Otello , 7

Panificio Beltramini, Via Tolmetta, 13

Naturasi , Via Xxiii Settembre 1845, 81

Farmacie

Comunale 1 San Francesco, Via Michele Rosa , 3

Comunale 2, Via Covignano, 154

Comunale 3, Via Guadagnoli , 34

Comunale 4, Via Marecchiese , 135

Comunale 5, Via Flaminia, 48

Comunale 6, Via Euterpe , 2

Comunale 7, Via Rosmini , 30

Comunale 8, Via Clementini , 34

Al Porto, Via Coletti, 55

Antica Farmacia Al Lido, P.Zza Marvelli, 7

Arrigoni, Via Coletti , 184

Bellariva, Via Settembrini, 17

Cantelli, P.Zza Tre Martiri, 11

Cardelli Viserbella, Via Porto Palos, 37

Celle, Via Xx Settembre , 154

Centrale Dott.Ssa Santini, P.Zza Cavour, 2

Centrale Dott. Zocca, Via Dati , 80

Colantonio, Via Paolo Marconi, 51

Corpolo', Via Marecchiese , 576-578-580

Deluigi, Via Di Mezzo , 65-63

Donati Merlini, Viale Pascoli, 65

Dupre', C.So D'augusto, 84

Gotti, V.Le Tripoli, 76

Grotta Rossa, Via Della Gazzella , 3

Kursaal, V.Le Vespucci, 12

Lido, Via San Salvador , 51

Massani, Via Arno, 2

Miramare, V.Le Regina Margherita, 261

Regina, Via Regina Elena , 223

Rivazzurra, V.Le Regina Margherita, 143

San Gaudenzo, Via Marecchiese , 234

San Martino, Via Del Ciclamino, 20

San Michele, Via Circonvallazione Occ.Le, 120

Valentini, Via Emilia, 342

Vallesi, C.So D'augusto, 44

Venturini, Via Dario Campana , 47

Versari, Via Tiberio, 79

Villaggio Nuovo, Via Santorre Di Santarosa, 7