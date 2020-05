Mascherine gratuite, nuova distribuzione nel week end a Bellaria

L’Amministrazione Comunale e la Protezione Civile, la disponibilità dei cui volontari renderà possibile anche questa nuova iniziativa, hanno organizzato per il prossimo weekend una nuova sessione di distribuzione di mascherine a beneficio della cittadinanza. L’obiettivo è quello di consentire il ritiro della dotazione a quei cittadini che non siano riusciti a farlo nelle giornate di definite allo scopo la scorsa settimana. Chi vorrà, potrà farlo sia sabato 23 che domenica 24 maggio dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30, presso due punti di distribuzione che saranno allestiti in piazza Don Minzoni (di fronte alla chiesa di Bellaria Centro) e in piazzale Capitaneria di Porto (lato Igea Marina del porto canale).



A questi due punti di ritiro si aggiungeranno, solo nella mattinata di domenica dalle 9.00 alle 12.30, ulteriori quattro gezebo collocati di fronte alle chiese di via Fratelli Cervi (quartiere Cagnona), via San Mauro (Bellaria Monte), piazzale Santa Margherita (Igea Centro) e viale Ennio (quartiere Bordonchio). Il ritiro della mascherina, rivolto a chi non lo abbia effettuato lo scorso fine settimana, potrà avvenire nell’uno o nell’altro punto di ritiro indipendentemente dalla zona di residenza; è comunque consigliato, anche per agevolare le attività dei volontari, presentarsi muniti di documento di identità.

