Mascherine gratuite, partita la distribuzione del secondo lotto da 135mila pezzi

Dopo il primo momento che ha visto la distribuzione sul territorio riminese di 67.450 mascherine, è ripresa questa mattina la distribuzione gratuita alla popolazione delle 135mila nuove mascherine arrivate al Comune di Rimini nell’ambito della distribuzione territoriale coordinata dalla Regione Emilia-Romagna attraverso la rete della Protezione civile regionale. A distribuirle davanti ad una serie di esercizi della media e grande distribuzione della città, scelti in modo omogeneo sul territorio, la rete di volontari Team Bota, degli Scout Agesci e dei volontari del gruppo di Protezione civile del Comune di Rimini. Insieme alla distribuzione delle mascherine è stata attivata la raccolta alimentare destinata ad arrivare in aiuto delle famiglie più bisognose. Un ulteriore gesto di solidarietà che ha visto in breve raccogliere presso i depositi della protezione civile del Comune di Rimini una grande quantità di derrate alimentari. Veramente grande il cuore dei riminesi per altri riminesi in temporanea difficolta’ a causa del Covid-19. La distribuzione delle mascherine proseguirà nei prossimi giorni in giornate e modalita’ che verranno comunicate.

