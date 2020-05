Massacrata di botte dal marito non voleva andare in ospedale per paura del Covid-19

Per mesi ha subìto in silenzio le angherie del marito e, nonostante le ripetute percosse, non ha mai trovato il coraggio di rivolgersi al pronto soccorso per farsi refertare in quanto temeva il contagio da Covid-19. Solo nella serata di mercoledì, durante l'ennesimo violento litigio, la vittima ha avuto la forza di chiedere aiuto ai carabinieri della Tenenza di Cattolica che sono accorsi nell'abitazione della coppia. Qui i militari dell'Arma hanno capito subito che la vicenda era più seria del previsto con l'uomo, un albanese 49enne, che in preda ai fumi dell'alcol urlava una serie di minacce contro la moglie. E' stato a questo punto che la vittima, oramai allo stremo, ha raccontato alle divise che la situazione stava andando avanti da mesi. Un vero e proprio inferno con la donna che, in un racconto liberatore, alla fine ha denunciato il marito violento. Alla luce di quanto emerso, i carabinieri hanno quindi arresttato il 49enne che, su disposizione del magistrato, è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.