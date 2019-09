Panico in spiaggia: si masturba davanti a due donne e col cellulare filma la loro reazione

Attimi di paura sabato pomeriggio sulla spiaggia di Miramare. Intorno alle 14, due donne che si trovavano in spiaggia hanno chiamato impaurite la Polizia segnalando come, sulla battigia, ci fosse un uomo intento a masturbarsi. Nel frattempo, lo stesso si stava anche filmando col cellulare, inquadrando con lo smartphone anche la reazione delle due donne. Sul posto si sono precipitati i poliziotti che hanno colto in flagranza di reato l'uomo, un camionista romeno di 53 anni, per poi trarlo in arresto per reati osceni in luogo pubblico.

Immagine di repertorio