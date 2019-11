Matteo Salvini atteso al congresso del Sindacato Autonomo di Polizia

Presentato il programma del IX Congresso Nazionale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) che, il prossimo martedì, vedrà al Palacongressi di Rimini tenersi il dibattito sul tema “Sicurezza tra teoria e realtà”, titolo del convegno pubblico che sarà moderato dal direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti. Il convegno sarà anche occasione per raccontare la storia del Sap, a 40 anni dalla sua fondazione e sarà presentato il libro dell’on. Gianni Tonelli, Segretario Generale Aggiunto, dal titolo “Il digiuno della legge”. Durante la presentazione del libro, con prefazione di Matteo Salvini. Modererà la presentazione il direttore dell’AdnKronos Gian Marco Chiocci alla quale parteciperanno il direttore de il Giornale Alessandro Sallusti, il dottor Marcello Veneziani, autorevole firma nel panorama culturale italiano e l'ex sottosegretario al Ministero dell'Interno On. Nicola Molteni. Tra gli ospiti, hanno confermato la loro presenza Matteo Salvini, Maurizio Gasparri e Galeazzo Bignami. Presenti anche personalità politiche appartenenti al Partito Democratico.

Ad anticipare l'incontro pubblico del 19 novembre, è in programma per lunedì 18 novembre alle ore 16.00, un seminario a cura della dott.ssa Elena Pagani (maestro d’Arte), dal titolo: “il disegno accademico di ricerca nell’investigazione criminale”. La Pagani, Assistente capo coordinatore della polizia di Stato in forza alla Scientifica di Mantova, è stata fondamentale per assicurare alla giustizia il capobranco degli stupratori Guerlin Butungu grazie alla realizzazione di iun identikit del malvivente risultato poi essere identico al 98,7% del volto del congolese, un risultato che non ha precedenti nella storia delle investigazioni. L'appuntamento si terrà nella sala teatro Galli dell’Hotel Continental a Rimini.

"Per noi sarà occasione per raccontare quelle che sono le condizioni delle Forze dell’Ordine - ha dichiarato Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap), nell'illustrare il tema del IX Congresso Nazionale. - Purtroppo ci accorgiamo spesso che la richiesta di sicurezza da parte dei cittadini, non risponde a quelle che sono le reali possibilità che possiamo mettere in campo. Per questo abbiamo ritenuto di doverne parlare con la cittadinanza e con le istituzioni, in modo da creare una specifica sensibilità sulla questione. E’ un contesto importante nel quale vogliamo illustrare le nostre condizioni alla collettività, affinché questa possa dare indicazioni alla politica, rispetto a quelle che sono le necessità".