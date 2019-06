Ritrovato cadavere a soli 26 anni, la Procura indaga sul decesso

Tragedia a Santarcangelo, nella serata di mercoledì, dove è stato ritrovato senza vita Matteo Scarpellini il figlio 26enne di Tiziano, soprannominato "Siluro" ispettore superiore della Polizia in pensione e maestro di boxe nella storica società riminese "Asd Vasco De Paoli", Boxe Santarcangelo. Il dramma si è consumato intorno alle 20 quando la madre del giovane, non vedendolo rientrare per la cena, è andata a cercarlo in giardino e lo ha trovato disteso su una brandina incosciete. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto il personale del 118, con ambulanza e auto medicalizzata, ma i sanitari non hanno potuto fare nulla per rianimarlo e, il medico, ne ha constato il decesso. Nell'abitazione, per i rilievi di rito, sono intervenuti i carabinieri di Santarcangelo. Il pubblico ministero di turno, informato della morte, ha disposto l'autopsia sul cadavere per accertare le cause.