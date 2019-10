Maxi assegno dalla Regione per realizzare il nuovo lungomare di Bellaria

E’ di mercoledì la notizia tanto attesa dall'Amministrazione Comunale di Bellaria che ha ricevuto dalla Regione un contributo di 2.150.000 euro, il più alto mai ottenuto mai ottenuto fino ad oggi, per la realizzazione del nuovo lungomare di Bellaria, da piazzale Kennedy fino alla Cagnona. “Un risultato straordinario, frutto di un grande lavoro da parte di tutti coloro che hanno collaborato al progetto, che ci fa guardare con rinnovato ottimismo e concretezza a un progetto chiave, assolutamente strategico e funzionale allo sviluppo futuro di Bellaria Igea Marina”, commenta con grande soddisfazione il Sindaco Filippo Giorgetti. “Un finanziamento”, sottolinea, “reso ancora più significativo dal fatto che va a coprire interamente la somma richiesta per l’opera: alla Regione va riconosciuto il merito di aver investito tanto, credendo nel progetto di riqualificazione in chiave turistica dei waterfront della nostre località costiere.”