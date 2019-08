Maxi blitz antiabusivismo all'alba, sequestrati oltre 3mila pezzi

E' scattato alle prime luci dell’alba di giovedì, a Bellaria Igea Marina, il blitz congiunto di carabinieri e polizia Municipale che, col supporto di un elicottero dell'Arma, hanno effettuato un'operazione antiabusivismo. Ad essere passato al setaccio è stato il lungomare Pinzon dove sono stati sorpresi 4 stranieri pronti ad aprire le loro attività clandestine sul litorare. Tutti sanzionati amministrativamente, si sono visti sequestrare anche la merce che stavano per mettere in vendita: oltre 3mila pezzi di cui 800 borse, 400 oggetti di bigiotteria, 500 piccoli oggetti di elettronica, 150 oggetti vari di pelletteria, 100 costumi da bagno, 200 sculture in legno, 500 capi di abbigliamento di vario genere, 200 asciugamani e 150 ombrelli.