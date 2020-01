Maxi furto al concessionario, cannibalizzate le auto nel piazzale

Colpo grosso al concessionario Toyota Auto In di Rimini coi malviventi che, nel cuore della notte, hanno cannibalizzato i veicoli nuovi del piazzale dell'azienda. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra sabato e domenica quando, un gruppo di ignoti, è riuscito a manomettere il sistema d'allarme e le telecamere di videosorveglianza pare tagliando i fili elettrici. Una volta nel piazzale, hanno preso di mira le auto ancora da immatricolare iniziando a smontarle per impossessarsi dei pezzi più pregiati e costosi. Terminato il lavoro, i ladri sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Solo nella giornata di domenica, alla riapertura del concessionario, i dipendenti si sono accorti del furto e hanno dato l'allarme facendo intervenire una pattuglia della polizia di Stato. Sono in corso le indagini per cercare indizi utili ad individuare gli autori del colpo da diverse migliaia di euro.