Maxi operazione anti mafia dei carabinieri, 10 arresti

E' in corso da parte dei carabinieri del comando provinciale di Rimini una vasta operazione anti mafia che interessa, oltre alla Romagna, anche l'Emilia, la Toscana e la Campania. Sono due le organizzazioni camorristiche colpite dai militari dell'Arma e dedite a estorsioni, rapine, sequestri di persona, detenzione e porto abusivo di armi, intestazione fittizia di beni e impiego di denaro di provenienza illecita. Sono 150 i militari impegnati nel blitz per eseguire 10 misure cautelari e il sequestro di beni mobili e immobili per oltre mezzo milione di euro.

SEGUONO AGGIORNAMENTI