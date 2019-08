Medico milanese in vacanza a Rimini da 55 anni: il saluto della città al "turista fedele"

Un amore lungo 55 anni quello che lega il medico milanese Roberto Moretti a Rimini, dove venne per la prima volta in vacanza, da Milano, nel 1964, quando aveva solo 4 anni. Da allora, anche se solo per pochi giorni, è sempre tornato a Rimini. E’ stata l’Assessore del Comune di Rimini Anna Montini a portare il saluto della città e a consegnare a Roberto Moretti il riconoscimento riservato ai turisti fedeli. La premiazione si è svolta all'Atmosphere Suite Hotel di Miramare, dove Moretti si trova in vacanza insieme alla moglie e al figlio, alla presenza del presidente della Pro loco Miramare, Giuseppe Indino.