Meningite a Rimini, stazionaria la 25enne in coma farmacologico

Seppur gravi, rimangono stazionarie le condizioni di una 25enne riminese ricoverata da lunedì all'Infermi per un'infezione da meningite. La ragazza, in coma farmacologico, si era sentita male nella giornata di domenica e portata in ospedale i medici avevano subito sospettato potesse trattarsi della pericolosa malattia. E' così scattata la procedura del caso che ha visto venire chiamati nel nosocomio parenti e amici della giovane, studentessa a Urbino, per venire sottoposti alla profilassi. Sono state 80 in tutto le persone per le quali è stato avviato il protocollo e, al momento, dall'ùausl fanno sapere che non si sono verificati nuovi casi.