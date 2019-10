Mercatino dello spaccio in zona stazione, nelle mutandine della pusher 33 grammi di "erba"

Nel pomeriggio di giovedì il personale della polizia Municipale di Rimini, nell'ambito dei controlli nella zona della stazione ferroviaria, ha arrestato una spacciatrice 24enne. La ragazza è stata sorpresa, a ridosso del parcheggio del cinema "Settebello", mentre si confezionava uno spinello ed è stata fermata. Perquisita, nelle mutandine nascondeca 16 dosi di marijuana già pronte per lo spaccio per un peso totale di 33 grammi più, nelle tasche, ulteriori 3 grammi della stessa sostanza. La perquisizione è stata estesa anche all'abitazione della giovane dove, gli agenti, hanno individuato altri 25 grammi di "erba", tutto i materiale per il condezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e 210 euro ritenuti il provento delle vendite precedenti. Arrestata, nella mattinata di venerdì è stata processata per direttissima. Difesa dall'avvocaot Raffaele Moretti, il legale della giovane ha chiesto i termini a difesa e il giudice ha disposto per la 24enne l'obbligo di firma giornaliero fino alla prossima udienza.