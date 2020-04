Mercato alle ex Padane, partenza con un migliaio di clienti, tra accessi a turni e distanziamento. LE FOTO

Una partenza che ha fatto tornare il sorriso agli ambulanti che mercoledì mattina sono tornati con i loro banchi a servire i clienti. Appuntamento alle ex Padane, dove un migliaio di clienti si sono messi in fila nel corso della mattinata per fare i loro acquisti.

Al parcheggio "Clementini" di via Roma dopo un mese di stop si è tornati a comprare con due novità: ingressi contingentati e distanziamento in prossimità dei banconi. Non si sono verificati problemi per quanto riguarda il rispetto delle norme di sicurezza anticontagio.

La decisione di rimettere in moto il mercato settimanale alimentare è frutto del tavolo operativo che ha visto Comune e Cocap (il Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche) a confronto per l’applicazione delle direttive regionali e ministeriali, che consentono la realizzazione dei mercati settimanali per i soli prodotti alimentari a fronte del rispetto di dettagliate misure di sicurezza, che riguardano in particolare la delimitazione e l’accesso degli spazi. Disposizioni che hanno portato Comune ed operatori a procedere con una sperimentazione per i mercati di Rimini città del mercoledì e sabato all’interno del parcheggio–area Ex Padane, che già presenta quelle caratteristiche che consentono il contenimento degli accessi e la realizzazione di percorsi obbligati.“



Definiti i regolamenti per il mercato ambulante alimentare nell’area ex P

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.