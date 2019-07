Mercatone Uno, Federconsumatori in aiuto dei clienti che hanno pagato prodotti mai consegnati

Federconsumatori Rimini suggerisce le strade da poter intraprendere ai clienti di Mercatone Uno che hanno acquistato e pagato prodotti mai consegnati:

"Mercatone Uno ad oggi pare non riprenderà la propria attività neppure provvisoriamente, pertanto unica alternativa per chi ha effettuato un acquisto senza che il prodotto venisse consegnato, è insinuarsi nel passivo fallimentare, il recupero delle somme già corrisposte non sarà tuttavia scontato, perchè il consumatore in questo caso assume il ruolo di creditore chirografario, che viene cioè soddisfatto solo tra gli ultimi in caso vi siano ancora somme utili nell'attivo fallimentare.

Si evidenzia comunque l'importanza, per chi ha acquistato per mezzo di credito al consumo/finanziamenti senza che il bene gli sia stato consegnato, di effettuare determinate comunicazioni prima di interrompere il pagamento delle rate. Federconsumatori della Provincia di Rimini resta a disposizione di chi si trova in questa situazione".