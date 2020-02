Merce scaduta da 1 anno, maxi multa della polizia di Stato al minimarket

Nel corso di una serie di controlli alle attività commerciali, il personale della polizia Amministrativa della Questura di Rimini ha scoperto un minimarket che metteva in vendita alimenti scaduti. L'accertamento, eseguito nella giornata di giovedì in viale Vespucci a Marina Centro, ha permesso di accertare che parte della merce esposta presentava la confezione particolarmente avvizzita e rovinata. In particolare, dei sacchetti di patatine erano risultati scaduti da oltre un mese. Un controllo più approfondito, che ha visto venire passati al setaccio anche i frigoriferi, ha fatto scoprire come al loro interno ci fossero confezione di snacks, bottiglie di birra, cioccolata e lattine di bevande varie con date di scadenza che risalivano addirittura al primo gennaio del 2019. Tutta la merce irregolare, che avrebbe potuto essere acquistata da ignari clienti, per un totale di 59 pezzi tra alimenti e bevande è stata sequestrata e per il titolare, un cittadino bengalese, è scattata una multa da 10mila euro.