Il Metromare accende i motori, il nostro viaggio a bordo del futuro

La data è cerchiata sul calendario da settimane e l'appuntamento è alla stazione di Rimini. Il nostro viaggio per scoprire il servizio che rivoluzionerà la mobilità inizia già molti metri prima, percorrendo il percorso obbligato per raggiungere la banchina. La stazione è un cantiere, sono in corso i lavori per riqualificare l'area. Anche gli operai sono emozionati e dispensano informazioni su dove passare per raggiungere la banchina. Le "M" segnano il tragitto e arrivati al punto di ritrovo c'è già una piccola folla. Ci sono i bambini delle scuole, due classi di Rimini, la classe 5 del Villaggio Nuovo, e la 2C della scuola Media Panzini, e anche la 3 media della scuola Geo Cenci di Riccione è invitata. Sono loro gli ospiti d'onore per questa anticipazione, oltre agli addetti ai lavori e alla stampa.

L'emozione della partenza si respira nell'aria. Il presidente della Provincia Riziero Santi sfoggia un sorriso smagliante, così come l'assessore alla mobilità Roberta Frisoni e l'ingegnere di Pmr Massimo Paganelli. Il momento clou finalmente arriva, si inizia a salire sull'autobus, se pur provvisorio, qualche minuto prima delle 10.15 si sente l'annuncio di Santi "Tutti in carrozza". RiminiToday è tra i passeggeri pronto a partire e scoprire un viaggio che inizia 25 anni fa. All'orario prestabilito il mezzo parte, preceduto da quello su cui sono saliti i bambini. C'è una fermata di distanza tra uno e l'altro. Infatti, va detto che cronometrando il viaggio Rimini-Riccione l'autobus ha impiegato poco più di una ventina di minuti, ma ha dovuto aspettare il mezzo precedente alla prima fermata, quindi in realtà i minuti sarebbero stati 18. Anche se a pieno regime ne vengono stimati per il tragitto completo, da stazione a stazione, tra i 23 e 25 a seconda dell'afflusso delle persone a bordo.

L'autobus è perfettamente tirato a lucido, i sedili sono comodi e lo spazio per i disabili è ampio. Ad accompagnare lungo il percorso è il rumore del bus, che sparirà con i mezzi ufficiali, i filobus che arriveranno nei prossimi mesi saranno naturalmente silenziosi e lunghi 18 metri, rispetto ai 12 attuali. Si viaggia in un itinerario a corsia unica e quindi è garantito il massimo della sicurezza. Non c'è traffico. Il bus corre fermata dopo fermata, e la città e i suoi quartieri più periferici sfilano dietro alle vetrate, mostrando palazzine, hotel e un lungo muraglione che costeggia il Metromare colorato con i murales

Le fermate

La prima fermata è un'emozione. Anche l'autista si sente osservato, tra riprese video e fotografie. La scoperta è un'altra faccia della città, quella che abitualmente non si riesce a vedere. Le fermate da Rimini a Riccione sono 17 (Rimini station; Kennedy; Pascoli Lagomaggio; Toscanini ovvero; Bellariva; Marebello; Rivazzurra; Fiabilandia; Miramare station; Miramare airport; Marano; D’Annunzio nord; Alba; Dante; Porto; Ceccarini Riccione station). L'arrivo alle 10.26 a Fiabilandia è salutato con battute e ricordi, anche gli adulti si ricordano ancora i giri sulle giostre, è sarà uno dei luoghi che dal Metromare trarrà benefici. Anche le colonie Novarese e Bolognese si stagliano nel paesaggio e si mostrano con tutte le loro ferite. Viene subito da pensare che se nella Novarese verrà realizzato il progetto del Benessere allora il Metromare potrebbe portare lì migliaia di passeggeri.

Tappa dopo tappa si prosegue in zona Aeroporto e verso il Marano. Quando si arriva verso la stazione di Riccione si scorge anche il mare. Arriva poi il momento in cui si aprono le due corsie e si esce dal tracciato, si entra nella città. Ad attendere non c'è nessuno. Le battaglie e le vecchie ruggini sono ben tangibili. Nessuno dice niente, nessun commento ironico o amaro, ma qualche sguardo complice si può cogliere. Arrivati a destinazione si scende dai mezzi. E' tempo di lasciare spazio all'entusiasmo. Sospiro di sollievo. Tutto è andato come previsto. Anche meglio. I mezzi per ripartire devono uscire dal tracciato ed entrare nella città, fare il giro di una rotonda regolata da semaforo e quindi non si rischiano intasamenti particolari.

Risaliamo in carrozza e si ripercorre a ritrovo il viaggio. A Riccione ci sono delle persone che guardano passare il bus e salutano. Non tutti lo vedono come un nemico. Il servizio è ottimo. Veloce e confortevole. Ad attendere alla stazione di Rimini c'è il sindaco Andrea Gnassi che condivide la merenda preparata per i bambini. Sono loro a gridare in coro "metromare", "metromare" e non nascondere la felicità di poter viaggiare adesso anche da soli, magari solo per poche fermate.

Il primo traguardo è stato raggiunto, ma il grande momento è per sabato, quando il Metromare inaugurerà ufficialmente e sarà fruibile dai cittadini per una due giorni di viaggi gratis alla scoperta della nuova mobilità del futuro.