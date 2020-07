Metromare, al via il collaudo dell'opera coi nuovi bus elettrici

Mentre si avvicina la riattivazione del servizio sperimentale Metromare, prevista per il 15 luglio, va avanti in parallelo anche la procedura che porterà entro l’anno alla messa in esercizio dell'infrastruttura e dei filobus snodati a trazione elettrica costruiti in Belgio, gli Exqui.City18T. Martedì 7 luglio avranno inizio le prove di collaudo, che verranno organizzate per fasi successive, secondo il programma di lavoro e la supervisione della commissione nominata dal Ministero competente in materia. Il collaudo proseguirà poi nei giorni e nei mesi successivi, e rappresenta una delle tappe fondamentali verso la sostituzione dei mezzi di TPER usati nella fase sperimentale con i 9 filobus a trazione elettrica che andranno a costituire a regime la flotta di Metromare, segnando così l'avvio dell'esercizio con la filovia su percorso protetto, sicuro e dotato di tutti i dispositivi necessari al controllo e alla migliore gestione delle nuova linea.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.