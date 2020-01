Metromare fino alla Fiera: il Ministro annuncia la tratta e il finanziamento di 49 milioni

Nel giorno del centenario di Fellini Rimini festeggia due volte. Per il Maestro del cinema e per la conferma tanto sospirata: la tratta del Metromare "Rimini stazione-Rimini Fiera" si farà. Ad annunciarlo, lunedì mattina, in un incontro il sindaco Gnassi insieme al ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, all'assessore Roberta Frisoni e al presidente della Provincia Riziero Santi. Il comune aveva presentato il progetto oltre un anno fa candidandolo a finanziamenti pubblici, come ha ricordato l'assessore Frisoni. E finalmente è arrivata l'ufficialità della seconda tratta con il prolugamento fino alla Fiera. Non solo. Il ministro ha annunciato il finanziamento di 49 milioni. "Il piano nazionale per la mobilità è di 3 miliardi - spiega il ministro De Micheli - e finaziamo i 49 milioni necessari per la realizzazione del secondo stralcio. Le infrastrutture permetteranno di vivere questa città in una maniera nuova, qualitativamente migliore e con un prospettiva a lungo termine. La mobilità è uno dei punti cruciali per continuare ad essere una città attrattiva per il turismo". Fondamentale per i finanziamenti, sottolinea il ministro, il criterio dell'intermodalità: infatti "quando finanzi infrastrutture, l'aspetto fondamentale è l'idea che c'è dietro su mobilità e attualità della vita. Un criterio determinante anche per i flussi turistici è il rispetto dell'ambiente".

L’obiettivo è di far partire i cantieri entro l’anno e per la realizzazione ci vorrano tra i due e i tre anni. "Il tracciato sarà di 4,2 chilometri, dalla stazione alla fiera, e correrà su corsia dedicata - evidenzia Gnassi - Saranno utilizzati mezzi elettrici e sono previsti anche due sottopassi, uno a san Nicolò e uno in zona Iolanda Cappelli. La frequenza sarà fino ad una corsa ogni 7 minuti e mezzo. Il tempo di percorrenza della tratta di circa 15 minuti con 14 fermate previste. La stima è di 2.6 milioni di utenti l’anno".

Gnassi ha ricordato come in tanti avessero "scommesso sul fallimento del Metromare, invece la tratta Riccione-Rimini c'è e adesso ci sarà anche quella che fino a poco tempo fa era un sogno. Oggi la concretizziamo, sarà un'opera strategica. Dalla Perla Verde alla Fiera sono collegati 2.500 albergi". Il tutto viene annunciato nel giorno in cui la Fiera è presa d'assalto dai visitatori per il Sigep. D'altronde "De Micheli è così se le cose servono si fanno. Appena insediata è venuta qui a fare il punto delle cose che servivano al territorio. In queste settimane abbiamo più volte fatto il punto e abbiamo portato a casa" diversi progetti.

Invece, per quanto riguarda gli espropri, spiega l’assessore al Demanio Roberta Frisoni, “si tratta solo di pochi frustoli”, ovvero pezzetti di terreno, in quanto il tracciato si svilupperà sostanzialmente sull'asse viario esistente. Inoltre supperterà la pedonalizzazione del Ponte di Tiberio, passerà vicino al Borgo. Quest'opera rappresenta il coraggio di una rivoluzione che trasforma la città".

Soddisfatto il presidente della Provincia, Riziero Santi: "lavorare così bello e ci si diverte anche". Sul Metromare, aggiunge, "rimane aperto il discorso con Cattolica e lo affronteremo nelle prossime settimane". Si tratta, conclude, di "risultati storici anche per la viabilità provinciale".

E poi De Micheli, oltre a fare gli auguri ai riminesi per Fellini, ricordandone la sua genialità, ha colto l'occasione per visitare il rinato teatro Galli, "una cosa meravigliosa, così magnificente e vivo, veramente un impatto strepitoso".