Mezzo secolo di vita per la sezione riccionese dell'Associazione Nazionale Carabinieri

L’ANC di Riccione taglia un primo importantissimo traguardo con il raggiungimento del cinquantesimo anniversario dalla sua fondazione. Fondata nel 1969, la Sezione di Riccione ha riunito numerosi Carabinieri in congedo che, al termine del servizio attivo, hanno fortemente desiderato continuare la loro missione, offrendo il proprio servizio alla collettività. Per l’occasione, domenica 10 novembre, sarà celebrata – alle ore 11:00 - una messa commemorativa presso la Chiesa della Pentecoste in Riccione, officiata da don Giorgio Dell’Ospedale. Un momento di forte raccoglimento, nel segno della “Virgo fidelis”, vergine protettrice dell’Arma dei Carabinieri, ed in memoria dei Carabinieri deceduti e di tutti i caduti nell’espletamento del loro dovere. Nell’occasione, alla presenza di Autorità Civili e Militari, il tricolore della Sezione di Riccione sarà decorato di medaglia d’oro commemorativa per i 50 anni dalla fondazione.