"Mi avete medicato male", paziente prende a schiaffi medico del pronto soccorso

Pomeriggio agitato, al pronto soccorso dell'ospedale di Rimini, con l'ennesimo esagitato che ha dato in escandescenza prendendosela col personale sanitario. Il parapiglia è andato in scena intorno alle 17 quando un 50enne, già preso in carico dal nosocomio e poi dimesso, è tornato alla carica pretendendo a tutti i costi di parlare con l'ortopedico che lo aveva curato. A dire dell'uomo, infatti, il dottore non aveva eseguito nel migliore dei modi la medicazione e ne è nata un'aspra discussione. Improvvisamente, dalle parole si è passati ai fatti col paziente che ha aggredito il medico prendendolo a schiaffi. E' scattato l'allarme e, sul posto, è intervenuta la Volante della polizia di Stato con gli agenti che hanno bloccato il 50enne. Riportata la calma, l'uomo è stato denunciato a piede libero.