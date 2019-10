La Giunta del Comune di Rimini ha approvato il piano di fattibilità tecnica ed economica per il miglioramento strutturale della scuola primaria Boschetti – Alberti di via Gravina, resi possibile anche grazie al finanziamento da 730 mila euro concesso dalla Regione Emilia-Romagna. Si tratta di importanti lavori che riguarderanno sia la parte strutturale che quella funzionale dell’edificio, che verrà ristrutturato con interventi in grado di aumentarne la qualità complessiva a livello funzionale, logistico, energetico e di sicurezza, ed in linea con le più recenti normative di miglioramento sismico delle scuole. L’inizio dei lavori, che proseguiranno per tutta l’estate, è previsto per maggio, per concludersi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.