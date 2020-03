Minacce di morte a un ristoratore e richieste di soldi: arrestato un 52enne

DoBloccato dopo aver intascato i soldi, accusato di usura e estorsione: arrestato un 52enne

„Estorsione, usura e detenzione di droga ai fini di spaccio. Sono queste le accuse a cui deve rispondere un 52enne, residente a Rimini, arrestato venerdì scorso dai carabinieri della stazione di Savignano. L'uomo aveva appena intascato i soldi, ottenuti con minacce di morte nei confronti di un ristoratore, quando i militari lo hanno bloccato.

Il 52enne, originario di Torino, secondo le accuse, all'interno del "Romagna Shopping Valley", avrebbe più volte minacciato di morte il gestore di un'attività della zona del Rubicone. Alla vittima e ai familiari la richiesta di consegnare altri tremila euro, a fronte di un precedente prestito di 2500 euro, già estinto, a tassi usurai, per una somma di 4500 euro complessivi.

Inoltre, durante la perquisizione a casa, i militari hanno trovato otto grammi di cocaina suddivisa in due dosi, il materiale necessario al confezionamento e 28mila euro in contanti, denaro che inquirenti ritengono provento delle attività illecite. Ma non è finita, perché nell'abitazione, sono state trovate anche due pistole ad aria compressa, fedeli repliche di armi da fuoco. Una di queste pistole era usata dal 52enne per minacciare il ristoratore durante alcuni episodi estorsivi. L'arresto è stato convalidato dal gip del tribunale di Forlì e il malvivente si trova attualmente rinchiuso in carcere.

Tra i vari reati, anche la violazione dell'articolo 650 del codice penale, in quanto l'uomo residente nel riminese, si era spostato a Savignano, senza evidentemente una giustificazione valida, in questi giorni di restrizioni per il rischio contagio da coronavirus.

