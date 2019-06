Minaccia di morte i vicini: "Vi brucio con l'acido", arrestato per atti persecutori

Si è concluso nella giornata di mercoledì l'incubo di una famiglia forlivese la cui vita era stata resa un inferno da parte del vicino di casa arrestato dai carabinieri. L'uomo, un 40enne originario del napoletano con diversi problemi di natura psichiatrica e già noto alle forze dell'ordine, aveva preso di mira i residenti nell'appartamento sopra al suo e, da mesi, non passava giorno che non ci fossero pesanti screzi. Al comportamento molesto del partenopeo si sono aggiunte anche le minacce di morte se, le vittime, osavano ribellarsi alle sue angherie. "Vi brucio tutti con l'acido", era la risposta del 40enne alle rimostranze dei vicini che oramai esasperati hanno trovato il coraggio di rivolgersi ai carabinieri per sporgere denuncia. Nel frattempo, proprio a causa dei suoi problemi mentali, il napoletano era stato ricoverato presso la struttura sanitaria “Residenza il Sole”. I carabinieri, mercoledì, hanno eseguito nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare per atti persecutori.