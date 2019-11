Minaccia di morte la compagna davanti ai carabinieri, arrestato

Nella notte tra lunedì e martedì i carabinieri della Tenenza di Cattolica hanno arrestato un napoletano 30enne, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. I militari dell'Arma erano intervenuti dopo che al numero di emergenza era arrivata la richiesta di aiuto di una ragazza che, dall'altro capo del telefono, raccontava di essere stata aggredita dell'uomo nella sua abitazione. Arrivata sul posto, la pattuglia si è subito resa conto del clima molto teso tra la coppia tanto che, in pochi minuti, le polveri hanno preso nuovamente fuoco innescando una nuova lite. Nonostante la presenza dei carabinieri, il 30enne ha cercato di scagliarsi ancora sulla compagna e allo stesso tempo minacciarla di morte. I militari dell'Arma sono stati quindi costretti a bloccare l'esagitato e, dopo averlo ammanettato, portarlo in caserma dove è stato arrestato. Secondo quanto emerso, il napoletano non sarebbe nuovo a maltrattamenti simili che, però, la vittima non ha mai denunciato per paura di aggravare la situazione. Il 30enne, dopo una notte in camera di sicurezza, sarà processato per direttissima martedì mattina.