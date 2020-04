Minimarket apre nel giorno di Pasquetta, il titolare: "Non sapevo dei divieti"

Nella giornata di Pasquetta, durante i controlli per far valere le ordinanze anticontagio, una pattuglia della polizia di Stato si è imbattuta in un minimarket che aveva aperto nonostante i divieti. La pattuglia delle Volanti, nel transitare lungo viale regina Elena, si è imbattuta nel negozio che vendeva prodotti alimentari esponendoli anche sul marciapiede. Il titolare, alla vista delle divise, ha sostenuto di non sapere nulla dell'ordine di chiusura anche perchè era rimasto con le serrande abbassate tutta la scorsa settimana per motivi personali e con la riapertura cercava di recuperare i mancati incassi. L'aver violato le norme anticontagio è costato al negoziante la sanzione di 400 euro, l'immediata chiusura del minimarket e un ulteriore stop amministrativo di 24 ore.

