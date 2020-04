Minimarket multati e chiusi dalla polizia Municipale: vendevano merce extra-alimentare

Due minimarket multati e chiusi dalla Polizia Locale di Riccione. Continuano i controlli della Polizia Locale di Riccione al fine di verificare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione dell’infezione. Nella giornata di ieri sono stati controllati due minimarket in via Tasso, gestiti entrambi da cittadini del Bangladesh. In entrambi gli esercizi venivano venduti in maggioranza beni non alimentari e quindi non soggetti alle deroghe previste dalle ordinanze nazionali e regionali sulle chiusure delle attività. I due negozi, tra i pochi articoli di genere alimentari, vendono soprattutto articoli turistici e oggettistica. La Polizia Locale di Riccione ha quindi verbalizzato i due titolari, ai quali è stata consegnata una multa da 400 euro, e obbligato alla chiusura i due negozi.

