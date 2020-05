Minorenne scappa dalla comunità per andare a trovare il fidanzatino in Valconca

Tre giorni di angoscia e ricerche per i responsabili di una comunità di Bologna dove, lo scorso 9 marzo, una loro ospite 17enne era fuggita facendo perdere le proprie tracce. Era stato fatto scattare l'allarme e, allo stesso tempo, sono iniziate le ricerche della minorenne che è poi riapparsa dopo 3 giorni in Valconca. Secondo quanto emerso, la giovane era fuggita dalla struttura riuscendo ad arrivare in Romagna per poi raggiungere il paesino dove abita il suo fidanzato 23enne. La coppia è rimasta insieme alcuni giorni ma alla fine, preoccupato dalla situazione che si stava venendo a creare, il ragazzo ha deciso di presentarsi alla caserma dei carabinieri per raccontare tutto. La storia si è così risolta per il meglio e, la 17enne, è stata riaffidata alla comunità.

