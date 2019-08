Minorenne ubriaca fradicia "dimenticata" in discoteca, ritrovata la mattina da donna delle pulizie

Ha dell'incredibile quanto accaduto a una 17enne torinese che, dopo una notte brava a base di superalcolici, è stata "dimenticata" dagli amici in discoteca e ritrovata solo nella tarda mattinata dalla donna delle pulizie del locale. E' successo mercoledì quando la minorenne è stata portata al pronto soccorso del "Ceccarini" di Riccione dalla titolare dell'albergo in cui alloggiava. La 17enne, in stato di choc, ha spiegato ai medici di non ricordare nulla di quanto accaduto la notte precedente raccontando di aver bevuto solamente un drink e pregandoli di non avvisare i genitori. Vista la situazione, sono stati allertati i carabinieri e sulla giovane è stato eseguito il protocollo per accertare se fosse stata vittima di una violenza sessuale che è poi risultato negativo. Nel frattempo gli inquirenti dell'Arma hanno accertato che la giovane, facente parte di un gruppo di 200 ragazzi, molti dei quali minorenni, affidati dai genitori ai tutor di un tour operator specializzato in vacanze per giovani, sarebbe arrivata verso le 2 in una discoteca di Misano Adriatico. Non è da escludere che la minorenne, insieme a delle amiche, fosse già ubriaca prima di entrare e una volta nel locale si è addormentata su un divano in disparte. Alla chiusura delle danze, nessuno si è preoccupato di recuperarla per riaccompagnarla in albergo a Miramare. Solo all’indomani mattina, le amiche coetanee di stanza non vedendola, dopo aver tentato invano di contattare il tutor responsabile, hanno chiesto aiuto alla titolare dell’hotel dove alloggiano. E’ stata quindi l’albergatrice a mettersi in contatto con la ragazza, ad andarla a prendere e portarla per precauzione in ospedale.