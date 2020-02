Minorenni rapinatori e spacciatori nella rete dei carabinieri

Fine settimana di controlli sul territorio per i carabinieri della Compagnia di Riccione che, al termine del week end, hanno arrestato 1 pusher e denunciato due ladri minorenni. In particolare, nella Perla Verde a finire deferito all'autorità giudiziaria è stato un 20enne macedone che, fermato durante un controllo stradale, è apparso estremamente nervoso tanto da essere perquisito. Nelle sue tasche è così spuntato un coltello a serramancio che gli è valso una denuncia a piede libero per porto abusivo di armi e rifiuto di fornire le proprie generalità. A Cattolica, invece, a finire nei guai sono stati due minorenni, rispettivamente di 16 e 17 anni, che hanno rapinato un coetaneo. I due malviventi hanno avvicinato la vittima con la scusa di cambiare del denaro e, con una mossa fulminea, hanno strappato 20 euro dalle mani del ragazzino per poi fuggire. L'immediato intervento di una pattuglia dei carabinieri ha permesso di catturare i malviventi che, portati in caserma, sono stati denunciati per furto aggravato. Sempre a Cattolica a finire in manette è stato un 25ennne albanese già noto alle forze dell'ordine che è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina pronte per lo spaccio. La successiva perquisizione della sua abitazione ha permesso di recuperare altri 10 grammi della stessa sostanza, oltre a 300 euro in contanti ritenuti il provento delle precedenti cessioni, che gli sono valsi l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Il bilancio finale del week end ha visto venire controllate anche 10 persone sottoposte agli arresti domiciliari, ritirare 6 patenti per guida in stato di ebbrezza, segnalare alla Prefettura come assuntori 5 individui trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti, fermare 132 veicoli e identificare 110 persone.