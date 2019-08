Due aggressioni a sfondo sessuale ai danni di altrettante minorenni

Due aggressioni a sfondo sessuale, nel fine settimana, ai danni di altrettante ragazzine minorenni che sono riuscite a sfuggire ai loro aguzzini prima che avvenisse il peggio. La prima, e più grave, ha visto come vittima una 15enne riminese che insieme a un gruppo di amiche si trovava in un locale di Riccione. La minorenne, secondo quanto ricostruito, si era allontananta dal gruppo per andare in bagno ma le sue mosse sono state seguite da tre ragazzi che l'hanno circondata nella toilette. Uno dei componenti della banda ne avrebbe quindi approfittato per palpeggiarla pesantemente e, prima di scappare insieme agli altri, le ha strappato il cellulare lasciandola sola nei bagni. Sono state le amiche che, non vedendo tornare la 15enne, hanno iniziato a preoccuparsi e sono andate a cercarla trovandola poi in lacrime nella toilette. La giovanissima, ancora sotto choc, ha fatto appena in tempo a raccontare succintamente quanto accaduto ed è scattato l'allarme. I militari dell'Arma hanno contattato i famigliari della ragazzina che è stata portata in pronto soccorso per escludere lo stupro. I famigliari hanno quindi presentato denuncia contro ignoti per la tentata violenza sessuale e la rapina del cellulare con gli inquirenti dell'Arma che sono al lavoro per riuscire ad identificare il gruppo degli aggressori.

Non ha invece voluto sporgere denuncia un'altra minorenne che, nella notte tra sabato e domenica, si era presentata in lacrime negli uffici dei carabinieri di Riccione allestiti in piazzale Ceccarini raccontando ai militari dell'Arma di essere stata vittima di un bruto. Secondo la ricostruzione fatta dalla vittima, la giovane si trovava nella zona nord della Perla Verde in un locale sulla spiaggia. Qui avrebbe conosciuto un ragazzo più grande di lei e, come spesso accade in questi casi, i due hanno proseguito la serata insieme. A un certo punto, però, si sarebbero appartati sulla battigia per qualche effusione ma la minorenne avrebbe cambiato idea interrompendo il tutto. Una decisione non gradita dal ragazzo che, con la forza, l'avrebbe palpeggiata pesantemente e contro il suo volere nelle parti intime. La ragazzina, tuttavia, è riuscita ad allontanarlo e a fuggire cercando aiuto dai carabinieri.