Minorenni terribili derubano una passante, inseguiti e catturati dai carabinieri

Ennesimo furto a Riccione commesso da un gruppo di minorenni che, utimamente nella Perla Verde, sembrano scatenarsi mettendo a segno furti e rapine. Il colpo è andato in scena verso le 20 di giovedì quando i ragazzini, un 15 e l'altro di 16 anni di origini moldave, hanno notato una turista intenta a riposarsi su una panchina del lungomare all'altezza del Bagno 55. Entrambi a piedi, i minorenni hanno approfittato della distrazione della signora e con una mossa fulminea si sono impossessati della borsa per poi fuggire a gambe levate. Il furto è stato notato da un passante che, oltre a dare l'allarme, si è messo all'inseguimento dei ragazzini fino a raggiungere e bloccare quello che aveva in mano il malloppo mentre il secondo è riuscito a far perdere le proprie tracce. L'arrivo di una pattuglia dell'Arma ha permesso di raccogliere le testimonianze dei presenti e, raccolta la descrizione del fuggitivo, i militari sono partiti a caccia del malvivente.

Il minorenne è stato rintrcciato in pochi minuti e, riconosciuto dalla vittima e dai testimoni, è stato portato in caserma insieme al complice mentre la refurtiva è stata riconsegnata alla legittima proprietaria. Convocati i genitori di entrambi i ragazzini, che si erano chiusi in un ostinato silenzio, i carabinieri hanno proceduto alla denuncia dei giovanissimi al Tribunale dei Minori con l'accusa di furto aggravato per poi riconsegnarli ai parenti.