Misano Adriatico accoglie il nuovo comandante della polizia locale

Questa mattina il Comune di Misano Adriatico ha accolto Achille Zechini, il nuovo Comandante della polizia intercomunale di Misano, Coriano e Riccione. Insieme al Sindaco Stefano Piccioni, presenti anche da Isotta Macini (Vicecomandante), Filippo Valentini (Assessore alla Polizia Locale) e Aleandro Carboni (Responsabile di Presidio). L’arrivo molto atteso del Comandante Zechini è conseguente all’ok del ministero degli Interni per il ‘distacco’ dalla questura al comando riccionese. “Accogliamo con soddisfazione l’arrivo del nuovo Comandante – il commento del Sindaco Piccioni – figura di grande esperienza e conoscitore del territorio e delle sue peculiarità. La funzione della Polizia Locale va assumendo una centralità sempre maggiore e in queste settimane l’emergenza Covid ne ha accentuato l’importanza. Ci avviamo verso le settimane della ripresa, un frangente delicatissimo nel quale il rispetto delle regole anti contagio rappresenterà un elemento di ulteriore sicurezza. Il nuovo comandante rileverà nel ruolo l’attuale pro-tempore Ivan Cecchini, al quale va il ringraziamento per il lavoro svolto sul territorio”.

