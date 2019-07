Albergo in fiamme, densa colonna di fumo avvistata anche dal mare

E' scoppiato intorno alle 10.15 un incendio che è divampato in un albergo di Misano Adriatico, in via Sardegna, facendo scattare l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i vigili del fuoco e il personale del 118. La densa colonna di fumo, che si è levata dalla struttura ricettiva, è visibile anche dal mare. Sono in corso le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza di ospiti e il personale.

SEGUONO AGGIORNAMENTI