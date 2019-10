Misano Classic Weekend: la storia del motociclismo torna in pista

Misano World Circuit attende 10.000 appassionati per l’ultimo grande weekend della stagione sportiva 2019, che ha messo insieme complessivamente oltre 600.000 persone accorse agli eventi programmati. L’occasione è il Misano Classic Weekend, grande reunion per moto e piloti che negli ultimi decenni ne hanno scritto la storia del motociclismo. Un evento radicato della Motor Valley, con la sua tradizione di case costruttrici, collezionisti e team, e la Riders’ Land con l’infinito protagonismo di tanti campioni. La manifestazione riporta in pista tutto ciò, con un contenitore di passione, storia, cultura dei motori, velocità e meccanica. Nell’arco del weekend nel paddock si respira aria dei circuiti d’altri tempi con espositori di componentistica, moto da collezione e protagoniste in pista di epiche battaglie sportive, oltre al villaggio Guzzi Fast Endurance.

In pista 450 piloti moto nelle 21 classi previste, che daranno vita alle 11 gare in programma. Nel paddock saranno protagonisti oltre 120 Moto Club italiani e team esteri. In copertina Il Campionato Italiano Vintage Endurance, che vede a MWC l’unica prova in Italia di Campionato Europeo, per cui la gara (di 4 ore continue) vedrà alla partenza ben 52 equipaggi. La gara prenderà il via alle 18:30 di sabato, con l’ormai celebre partenza “stile Le Mans”, coi piloti allineati a bordo pista e moto pronte a scattare sul bordo opposto, con l’aggiunta del fascino straordinario della gara con i fari accesi. Fari puntati anche sull’emozionante Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance che avrà l’equipaggio vincitore della prima, combattutissima edizione della serie monomarca dedicata alle Moto Guzzi V7 III. Fin qui quattro vincitori diversi nelle quattro gare finora disputate, con il crescente interesse di una platea sempre più ampia di motociclisti verso un Trofeo divertente e accessibile. Gli ingredienti del successo sono anche nel format, con equipaggi di due piloti impegnati in gare “mini endurance” di un’ora, e da una moto facile e intuitiva.

Al Misano Classic Weekend sarà riproposta la mostra Wall of Fame, le radici della riders’ land che il Nuovo Motoclub Renzo Pasolini allestì a Castelsismondo a Rimini nell’ambito del programma legato al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Da sabato mattina alle 9.30 un racconto, attraverso l’esposizione delle moto, caschi, tute, trofei dei campioni più titolati, della storia stessa del motociclismo a cui queste terre hanno dato e continuano a dare tantissimo, da Bianchi, a Simoncelli, a Poggiali, solo per citarne alcuni, che con i loro successi, l’agonismo, la classe, hanno reso grande la Riders’ Land nel mondo. In programma anche incontri. Sabato alle 16.00 un talk show dal titolo ‘Gli artigiani della velocità’ e domenica alle 11.00 appuntamento col giornalista Marco Masetti per una chiacchierata dal titolo ‘Pulsioni. Il motociclismo in Emilia Romagna. Una storia infinita che non smette mai di emozionare’, che partirà dal libro di Laura D’Amico presentato in occasione del Mondiale.

Nel weekend anche un significativo appuntamento legato al ricordo di Marco Simoncelli. Domenica 13 ottobre alle 11.00 si svolgerà la cerimonia d’inaugurazione di via Simoncelli, la nuova arteria stradale di 1,2 km che scorrerà a fianco del Misano World Circuit e che connetterà via del Carro a via Tavoleto e permetterà di creare un collegamento importantissimo tra la zona del circuito e l’autostrada. L’inaugurazione, inizialmente prevista per sabato, è stata rimandata a domenica per non sovrapporsi alla giornata in cui si svolgeranno i funerali di Antonio Magnani, ex Sindaco di Misano Adriatico. La Santa Monica Spa ricorda Antonio Magnani per la sua qualità umana, la disponibilità e lo spirito di servizio che l’ha contraddistinto nella sua funzione alla guida della città, oltre a porgere le condoglianze alla famiglia.