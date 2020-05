Misano completa il sistema di videosorveglianza del territorio comunale

Si aggiunge l’ultimo tassello al progetto di videosorveglianza e lettura targhe avviato lo scorso autunno. Agli impianti di controllo già installati nei punti principali di accesso al territorio e alle frazioni, si aggiungeranno in settimana quelli nella rotatoria di Via Tavoleto e Villaggio Argentina. Si completa così il sistema di videocontrollo che, sin dal progetto iniziale, ha come obiettivo innalzare i livelli di sicurezza nei confronti dei cittadini, sia sotto l’aspetto della sicurezza stradale che dell’ordine pubblico. Le immagini raccolte dalle telecamere, infatti, vengono visionate nella centrale operativa della Polizia Locale e, in caso di necessità, messe a disposizione delle Forze dell’ordine attraverso un protocollo d’intesa che sarà siglato al completamento del progetto.

“Garantire la sicurezza dei cittadini è una delle missioni prioritarie di una buona amministrazione comunale – spiega il primo cittadino Fabrizio Piccioni -. Abbiamo deciso di investire su questo aspetto, dotandoci di un sistema all’avanguardia che può fungere da prezioso alleato nei confronti delle Forze dell’ordine quotidianamente impegnate a presidio del nostro territorio. Un sistema che, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere implementato in futuro. Il posizionamento dei sistemi di videocontrollo nei punti di accesso all’entroterra e nella parte mare, ci consente sia di presidiare la parte turistica che di dare sicurezza all’intero territorio. Un cittadino sicuro è un cittadino più sereno”.