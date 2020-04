A Misano distribuiti 92mila euro in buoni spesa alle famiglie in difficoltà

Si conclude martedì a Misano la distribuzione dei buoni spesa per il sostegno alimentare alle famiglie che hanno presentato richiesta nelle scorse settimane. Sono 591 i nuclei familiari che hanno potuto beneficiare del contributo elargito per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali ed alleviare gli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Due le distribuzioni, avvenute distanza di 15 giorni. Ad ogni famiglia in possesso dei requisiti sono stati rilasciati due buoni da utilizzare nelle successive due settimane: € 50,00 per persone sole, € 80,00 per famiglie fino a 2 componenti, € 120,00 per famiglie fino a 3 componenti, € 160,00, per famiglie fino a 4 componenti, € 200,00, per famiglie di 5 e oltre componenti.

I fondi distribuiti ammontano complessivamente a 92.000 euro, di cui 88.000 derivanti dalle risorse messe a disposizione dalla Regione e i restanti 4.000 euro finanziati attingendo dai capitoli sociali del bilancio comunale.