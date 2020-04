A Misano un'area in sicurezza per i bambini affetti da autismo: aperto anche a Pasquetta

E’ partito anche a Misano Adriatico il progetto “Spazi sicuri all’aperto’, in collaborazione ed accordo con il servizio della Neuropsichiatra dell’infanzia e della adolescenza e con il centro per l’Autismo dell’AUSL Romagna. Il Comune ha accolto con favore questa importante iniziativa e ha messo a disposizione del progetto, che è rivolto ad alcune famiglie individuate dal servizio preposto, il giardino antistante la scuola primaria di Misano Monte. Uno spazio ampio, verde e delimitato che consente di mantenere il rispetto delle necessarie distanze di sicurezza a tutela dei bambini e ragazzi che ne usufruiranno.

Il parco sarà aperto dal lunedì (compreso il lunedì di Pasqua) al sabato, sia al mattino che al pomeriggio per consentire nell'arco della settimana più accessi, ma sempre limitati ad un massimo di due utenti e relativi accompagnatori per volta, al fine di evitare assembramenti di persone.

“In questo drammatico momento – spiega il Vicesindaco Malpassi- siamo tutti chiamati al rispetto delle regole che, a tutela della salute pubblica, ci impongono di restare a casa e spostarci solo per lavoro, necessità e motivi di salute. La nostra routine quotidiana è cambiata drasticamente, ma per alcune categorie di persone questo cambio di abitudini non è semplicemente un disagio come per noi, ma un vero e proprio trauma. In particolare lo è per questi bambini e ragazzi che necessitano assolutamente di mantenere più possibile la loro routine e di muoversi in spazi meno costrittivi delle mura domestiche, anche per non vedere regredire i percorsi intrapresi e a tutela del loro benessere psicofisico. È un modo inoltre per alleviare le difficoltà che le famiglie in queste settimane stanno vivendo e che talvolta diventano difficili da gestire nella solitudine di casa. Ecco perché abbiamo accolto, nel rispetto di tutte le doverose precauzioni possibili e delle misure di distanziamento vigenti, questa preziosa opportunità che vuole essere un aiuto concreto per alleviare il disagio di queste famiglie e dei nostri ragazzi e bambini più fragili”.