Evacuato hotel in fiamme, numerosi gli intossicati. Ustioni per i titolari

Fiamme all'Hotel Augustus di Misano, in via Sardegna. A prendere fuoco l'ultimo piano della struttura ricettiva, dove c'è la lavanderia. I proprietari si sono ustionati nel tentativo di spegnere l'incendio e la titolare è stata portata all'ospedale Bufalini di Cesena. Anche alcuni dipendenti sono rimasti intossicati e sono stati portati anche loro all'Infermi. L'edificio è stato evacuato dalle forze dell'ordine.

La strada è stata chiusa e anche parte del lungomare, all'angolo con la via. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, i Vigili del fuoco, le ambulanze con il personale del 118 impegnato a soccorrere gli intossicati. E' subito partita anche a la macchina dei soccorsi del Comune di Misano per aiutare i turisti, sia per provvedere ai pasti sia per valutare il pernottamento di questa notte, in attesa di capire se la struttura sia agibile o meno. Molti turisti erano al loro primo giorno di vacanza e tra gli ospiti ci sono diversi anziani e famiglie con bambini.