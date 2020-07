Misano il comune più virtuoso della costa romagnola: differenziata all'85%

Misano Adriatico festeggia un primato regionale: in Emilia-Romagna con l’85% è la città costiera con la percentuale più alta di raccolta differenziata, ben al di sopra dell’obiettivo 2020 fissato al 70% dal Piano regionale dei rifiuti per i capoluoghi di provincia e i territori costieri. In regione la differenziata è salita al 71%, a un passo dagli obiettivi fissati per il 2020, mentre la Provincia di Rimini è al 69,7%. Una quota percentuale che conferma Misano Adriatico ai primissimi posti fra le città di mare in Italia (nel 2018 era al primo posto, i dati definitivi 2019 non sono ancora disponibili). “Quello di Misano è un risultato eccellente – commenta il Sindaco Fabrizio Piccioni – che vorrei fosse lo stimolo per fare ancora di più. Una città ordinata e attenta alla qualità ambientale, che condivide una cultura orientata alla sostenibilità, comunica anche ai propri ospiti un messaggio positivo, oltre ad essere più bella per tutti noi cittadini. In sostanza: bene, ma non fermiamoci e miglioriamo ancora. Ciò renderà possibile mantenere costi vantaggiosi e continuare in una politica tariffaria di maggiore convenienza”.

Per monitorare ed intervenire quotidianamente, il Comune ha organizzato una propria squadra di addetti per il servizio di ‘Pronto Intervento Green’. Ogni mattina alle 7.00 si parte dalla sanificazione delle docce della spiaggia libera e con un mezzo dedicato la squadra si sposta nei parchi e attraverso le strade di collegamento fra Brasile e Portoverde per intervenire sulle situazioni di degrado e segnalate dai cittadini. Infine viene compiuta giornalmente l’igienizzazione dei giochi nei parchi pubblici. Dal canto suo, il Comune ha già avviato il programma annunciato di bonifica delle 14 aree comunali destinate al conferimento degli sfalci. Le prime tre aree (delle sei previste nel 2020) sono già state bonificate. Per il conferimento i cittadini possono attivare il servizio gratuito di Hera chiamando il numero verde 800.999.500 o conferire gli sfalci alla stazione ecologica di via larga a Misano. Tutte le aree bonificate saranno progressivamente riportare a verde pubblico.

“Questa alta percentuale di raccolta differenziata – spiega Nicola Schivardi, Assessore all’Ambiente – premia i comportamenti virtuosi di cittadini e imprese, che insieme all’Amministrazione hanno avviato un percorso che ci ha condotti negli ultimi due anni di passare dal 64,2% all’attuale 85%. Sono migliorate le condizioni delle acque interne e le bandiere blu confermate a Misano lo testimoniano. Ma serve fare ancora di più. Continuerà la stretta vigilanza sull’abbandono dei rifiuti ingombranti, grazie a Polizia Locale, Guardie Ecologiche Volontarie e il personale dell’assessorato all’ambiente. Sui comportamenti quotidiani dobbiamo migliorare anche sulla inutile e dannosa dispersione di cicche di sigarette, degli escrementi dei cani, sul corretto lavaggio e deposito interno agli immobili dei contenitori della differenziata. Tutti possiamo contribuire per rendere Misano sempre più bella per noi e accogliente per i cittadini”.