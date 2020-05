Misano, il sottopasso di via Liguria e via Garibaldi è pronto: "Intervento strategico"

Sono terminati giovedì lavori al sottopasso di via Liguria – via Garibaldi, oggetto da inizio anno di una serie di interventi che lo hanno reso più sicuro e maggiormente fruibile. Interventi che hanno riguardato l’adeguamento del percorso ciclopedonale mare - monte, reso più sicuro per il transito di pedoni e ciclisti grazie all’allargamento dei marciapiedi, e il raccordo del sottopasso con la pista ciclabile, così da offrire un efficace collegamento diretto con il quartiere di Misano Brasile e la scuola di via Liguria.

I lavori sono poi proseguiti con il rifacimento della pavimentazione stradale e con l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione a led. L’ultimo step, completatosi ieri, ha riguardato la tinteggiatura e il ripristino del semaforo. L’intervento al sottopasso fa parte di progetto complessivo che prevede anche il completamento della pista ciclabile di via Verdi fino a via Alberello, a Misano Brasile.

“Si tratta – sottolinea il sindaco Fabrizio Piccioni – di un intervento strategico, perché consente di collegare la zona mare con via Verdi e favorisce un accesso in sicurezza, tramite la pista ciclopedonale, al plesso scolastico, agli impianti sportivi di Via Rossini, alla zona del mercato e all’area di Misano Brasile a monte della Ferrovia. Questo è il primo di una serie di progetti per il miglioramento dei sottopassi che collegano la zona monte e la zona mare. Stiamo già studiando la sistemazione e l’ammodernamento del sottopasso di Via del Mare, altro accesso alla zona marittima, lato Riccione”.