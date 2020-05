Misano, riaprono parchi e cimiteri. E torna anche il mercato settimanale

Con l’avvio della Fase 2 a partire da lunedì riapriranno i parchi e cimiteri nel Comune di Misano Adriatico. Aperture che saranno soggette a restrizioni e al rispetto di alcune regole fondamentali per evitare che in questa nuova fase, quella di convivenza con il virus, la curva del contagio possa riprendere a salire. L’accesso ai parchi sarà consentito solo con l’utilizzo della mascherina, obbligatoria al di sopra dei sei anni. I bambini dovranno essere accompagnati da un genitore e sarà vietato l’utilizzo dei giochi. "Si raccomanda, inoltre, il rispetto del distanziamento di un metro e si fa appello al senso civico dei cittadini nell’evitare la formazione di assembramenti - viene evidenziato -. L’amministrazione comunale potrà intervenire con specifica ordinanza di chiusura qualora se ne riscontrasse il pericolo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I cimiteri saranno aperti dalle 8 alle 18 e saranno presidiati all’ingresso per evitare possibili affollamenti. Anche in questo caso si confida nel rispetto delle regole da parte dei cittadini, come è stato fatto sino ad oggi. A partire da martedì, inoltre, tornerà il mercato settimanale in Via Romagna. Anche in questo caso gli accessi saranno presidiati dai volontari della Croce Adriatica, che vigileranno per evitare la formazione di assembramenti, attraverso un ingresso contingentato, e distribuiranno guanti usa e getta a quanti dovessero esserne sprovvisti. L’utilizzo della mascherina è naturalmente obbligatorio. In questa prima fase saranno presenti solo i banchi alimentari, i quali dovranno rispettare gli stessi accorgimenti adottati dai negozi al fine di evitare la diffusione del contagio (utilizzo di gel igienizzante, sanificazione degli spazi, rispetto del distanziamento).