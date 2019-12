Misano, sfidano il freddo e si tuffano in mare con Babbo Natale: tra i temerari anche il sindaco Piccioni

Hanno sfidato il freddo pungente del mattino e le basse temperature dell’acqua per il tradizionale bagno in mare con Babbo Natale. Una sessantina di temerari, non solo di Misano Adriatico ma provenienti anche dal circondario, si sono tuffati sabato mattina nelle acque spiaggia libera antistante Piazzale Roma. Anche il sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni non ha voluto mancare all’appuntamento, che da alcuni anni si rinnova tra le festività di Natale e il Capodanno, e lo ha fatto partecipando in maniera attiva.

Ad assistere una nutrita folla di pubblico, che si è gustata lo spettacolo mangiando panettone e sorseggiando vin brulé. L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Misano Adriatico insieme alla Fondazione aMisano, alla Cooperativa Bagnini e al Consorzio Servizio Spiaggia con l’assistenza della Croce Adriatica, nell’ambito del programma “Natale a Misano”.