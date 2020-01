Sopralluogo del sindaco sui terreni dove passeranno la bretella e la pista ciclabile

Il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni ha incontrato venerdì mattina, sul campo, il referente di Società Autostrade per l’Italia, Valter Teruzzi, durante un sopralluogo sui terreni che ospiteranno la realizzazione delle opere di ottimizzazione della terza corsia dell’A14.

I lavori, per quanto riguarda il territorio di Misano, consistono nella costruzione della bretella tra via Tavoleto e il casello di Riccione, oltre alla realizzazione della pista ciclabile che collega Scacciano con la parte a mare. I lavori sono iniziati con la verifica, sul posto, delle interferenze dei sottoservizi e proseguiranno con la ricognizione utile a verificare la presenza di ordigni bellici, a cui succederanno le fasi di cantierizzazione, per poi arrivare alla consegna del cantiere alla ditta vincitrice dell’appalto in corso, che avrà esito entro maggio 2020.