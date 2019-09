Spaccio di droga, arrestato un riminese trovato con le dosi di cocaina pronte per la vendita

I Carabinieri della stazione di Misano Adriatico, nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno arrestato giovedì alle 22.30 per detenzione e spaccio di droga un giovane di origini riminesi, T..M. classe 80.

Dopo averlo pedinato i militari lo hanno perquisito, controlalndo anche l'abitazione. Il riminese è stato trovato in possesso di 12 grammi di cocaina suddivisa in dosi già predisposte per la vendita. Il 39enne è adesso a disposizione dell’autorità giudiziaria di Rimini in attesa del rito direttissimo.