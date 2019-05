Lo spacciatore di "erba" finisce nella rete dei carabinieri

Nella serata di domenica i carabinieri della Stazione di Misano Adriatico, al termine di una serie di accertamenti, hanno arrestato un 23enne originario di Mantova ma residente in città per detenzione ai fini di spaccio. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, era sospettato di gestire lo smercio di droga e i militari dell'Arma hanno eseguito una perquisizione nella sua abitazione. Nell'appartamento sono spuntati 87,5 grammi di marijuana, oltre a un bilancino di precisione e al materiale necessario per confezionare le dosi, che sono valsi le manette al 23enne. Portato in caserma, il ragazzo è stato processato per direttissima lunedì mattina.