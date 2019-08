La sfida di tre amici: "Dalla Romagna alla Campania in sella alle nostre bici"

Tre amici. Tre sportivi. Tre appassionati di sfide da condividere insieme. L’estate è il trampolino di lancio per Pasquale Giorgione, Nicolò di Lillo e Angelo Melito che venerdì partiranno in bici per fare tappa nei loro paesi d’origine, ovvero Grottaminarda per Pasquale e Ariano Irpino per Nicolò e Angelo. Dalla Romagna alla Campania, per un ritorno a casa, ma questa volta senza macchine o treni, solo con le loro forze. In questi anni si sono allenati e adesso sono infatti pronti per realizzare il loro sogno.

“Ci siamo trasferiti a Misano Adriatico più di vent’anni fa – racconta Pasquale – la nostra prima passione è la corsa e ognuno di noi ha fatto maratone e mezze maratone. Amiamo molto anche la bici e sono quattro anni che, insieme, custodiamo un sogno nel cassetto: tornare a “casa” sulle due ruote. E’ un’avventura, una sfida e un’esperienza che vogliamo vivere come gruppo di amici”. C’è voluto qualche anno per riuscire a trovare il tempo e organizzare il viaggio, ma questo trio di sportivi sta facendo il conto alla rovescia per partire. L'arrivo sarà una vera conquista.

“Faremo tre tappe, la prima sarà di circa 180 chilometri con destinazione San Benedetto del Tronto, la seconda tappa la faremo a Campomarino sempre facendo 180 chilometri e la terza tappa arriveremo a casa, però ci sarà anche la destinazione Flumeri perché questa avventura è possibile anche grazie al nostro sponsor, il negozio di parrucchiere Belli capelli di Antonietta Salza, che ci ha aiutato e ci sostiene. Non possiamo non fare tappa a Flumeri, dove all’arrivo ci ha promesso un bel ristoro finale”.